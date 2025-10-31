Sosyal sigorta sisteminin sürdürülebilirliğini artırmak için hükümet kapsamlı bir reform hazırlığı yürütüyor. Aylık bağlama oranlarından düşük gelirli çalışanların sigorta programlarına kadar birçok yenilik gündemde. Yeni sistemde, uzaktan ve esnek çalışma modelleri teşvik edilirken, sigorta süresi arttıkça emekli maaşının da yükselmesi planlanıyor.

Aktif-pasif dengesi yeniden kurulacak

Türkiye’de her 1,49 çalışan bir emekliyi finanse eder durumda. Ancak sistemin sağlıklı işlemesi için bu oranın en az 3 olması gerekiyor. Yeni düzenleme ile sosyal sigorta sisteminin finansal sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Mikro sigorta programı geliyor

Kolay işverenlik uygulamasının yaygınlaştırılması, düşük gelirli esnaf, çiftçi ve mevsimlik çalışanlar için mikro sigorta programlarının geliştirilmesi planlanıyor. Gelire dayalı prim bildirimi kapsamı genişletilerek daha fazla kişinin sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi amaçlanıyor.

e-Devlet üzerinden kolay bildirim

Program kapsamında, sigorta prim bildirimlerinin e-Devlet üzerinden yapılabilmesi hedefleniyor. Böylece ev işleri ve farklı meslek gruplarında çalışanların sisteme katılımı kolaylaşacak. Muhasebeci desteği gerektiren işlemler e-Devlet’e taşınarak işverenlerin yükü azaltılacak.

Düşük gelirli çalışanlara özel sistem

Yüksek primler nedeniyle sisteme dahil olamayan kesimlere özel sigorta programları hazırlanıyor. Bu sistem sayesinde farklı meslek gruplarına ve gelir düzeylerine göre değişken prim ödemeleri yapılabilecek.

Emekli maaşında süreye bağlı artış

Yeni modelde sigortalılık süresi uzadıkça emekli maaşının da artması planlanıyor. Bu değişiklik, çalışanların erken emeklilik yerine daha uzun süre sistemde kalmasını teşvik edecek. Böylece sosyal güvenlik sisteminin dengesi korunacak.

Esnek çalışma modelleri genişliyor

Kısa çalışma, evden çalışma ve hibrit sistem gibi yeni nesil esnek çalışma modelleri sosyal güvenlik sistemiyle uyumlu hale getirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Bilim Kurulu, bu modellerin teknik ve hukuki altyapısı üzerinde çalışıyor. Yeni düzenlemenin 2026’da tamamlanması bekleniyor.