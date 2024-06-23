Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Resmi hesaptan yapılan açıklamada, Türkiye'nin dijital platformu e-Devlet Kapısı'nda böyle bir hizmetin bulunmadığı vurgulanarak, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz' iddiası doğru değildir" denildi. 

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"Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

Açıklamada ayrıca, iddiaların dayanağı olarak gösterilen ekran görüntülerinin manipülasyon amaçlı hazırlandığı ifade edilerek, "Bahse konu iddialara dayanak olarak gösterilen ekran görüntüleri, e-Devlet Kapısı'ndaki bir hizmete ait değildir. Görüntüler, dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlanmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" çağrısı yapıldı. 

Manipülasyon

Editör: Simge Akbulut