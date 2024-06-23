Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Resmi hesaptan yapılan açıklamada, Türkiye'nin dijital platformu e-Devlet Kapısı'nda böyle bir hizmetin bulunmadığı vurgulanarak, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz' iddiası doğru değildir" denildi.

"Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

Açıklamada ayrıca, iddiaların dayanağı olarak gösterilen ekran görüntülerinin manipülasyon amaçlı hazırlandığı ifade edilerek, "Bahse konu iddialara dayanak olarak gösterilen ekran görüntüleri, e-Devlet Kapısı'ndaki bir hizmete ait değildir. Görüntüler, dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlanmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" çağrısı yapıldı.