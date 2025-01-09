Kredi çeken kişilerin karşılaştığı hayat sigortası uygulaması, kredinin erken ödenmesi durumunda geri alınabilecek paralarla ilgili bir fırsat sunuyor. Avukat Yasemin Bal’ın açıklamalarına göre, erken ödeme yapan kredi sahipleri, sigorta poliçelerinde kalan prim bedelini geri alabilirler. Peki, bu işlem nasıl yapılır? İşte detaylar…

Hayat Ssgortası, erken ödeme durumunda para kazandırıyor

Kredi çekerken yapılan hayat sigortası, erken ödeme yapan borçlular için bir avantaj sağlayabilir. Özellikle krediyi erken kapatan kişiler, kalan sigorta primlerini geri alabiliyor.

Avukat Yasemin Bal, "Eğer kredi borcunun tamamını erken kapattıysanız, örneğin bir yıllık poliçeniz varsa ve 5. ayda borcunuzu bitirdiyseniz, 7 aya ait prim bedelini geri alabilirsiniz" dedi.

Geri almak için e-Devlet başvurusu yeterli

Geri alınacak sigorta bedeli için e-Devlet üzerinden başvuru yapılabileceği ifade ediliyor. Bu işlemle kredi sahibinin geri ödeyebileceği parayı almak son derece kolaylaşmış oluyor. Bal, "Geri kalan prim bedelini e-Devlet üzerinden başvuru yaparak alabilirsiniz" dedi.

Hayat sigortası zorunlu mu?

Kredi çekerken bankaların hayat sigortası talep etmesi yaygın bir uygulama olsa da, yasal olarak zorunlu değildir. Yasemin Bal, "Sigorta talep edilmesi zorunlu değil, ancak bu talep kredi faiz oranları üzerinde etkili olabilir" şeklinde konuştu. Sigorta yapılmadığında, borç ödenemediğinde, bu borç mirasçılara geçiyor.