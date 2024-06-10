İşNet e-Dönüşüm Hizmetleri Grup Müdürü Ayhan Akgöz, bu geçişin ardından işletmelerin 1 Ocak 2025'e kadar e-Defter'e de geçmeleri gerektiğini belirtti.

Akgöz, cirosu 500 bin lira olan e-ticaret şirketlerinin ve gayrimenkul, motorlu taşıtlar alanında faaliyet gösteren firmaların da 1 Temmuz'a kadar e-Fatura ve e-Arşiv Fatura sistemine dahil olmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım veya işletme belgesi alarak konaklama hizmeti veren otel işletmeleri de ciro bağımsız olarak bu tarihe kadar geçiş yapmak zorunda.

2022 ve sonrasında yıllık cirosu 10 milyon lira ve üzeri olan şirketlerin ise e-İrsaliye sistemine geçmesi gerekiyor. Akgöz, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura hizmetlerinin özel entegratör, Gelir İdaresi Başkanlığı portalı ve entegrasyon olmak üzere üç farklı yöntemle kullanılabileceğini belirtti. KOBİ'ler için en verimli ve düşük maliyetli çözümün özel entegratör kullanmak olduğunu ifade eden Akgöz, İşNet olarak sundukları hizmetlerle belge saklama, mobil uygulama ve özel fatura tasarımı gibi imkanlar sağladıklarını söyledi.

İşNet, 25. yılını kutlama kapsamında, 1 Haziran ile 31 Temmuz tarihleri arasında hizmet almaya başlayan şirketlere 250 e-Fatura kontörü hediye ediyor. Bu kampanya tamamen ücretsiz olup, uygun fiyatlarla hizmet almaya devam eden müşterilere mobil uygulama ücretsiz sunuluyor.