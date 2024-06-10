Yıllık cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan işletmelerin e-Fatura'ya zorunlu geçişine sayılı günler kaldı. 1 Temmuz'a kadar geçiş sürecinin tamamlanması gerektiğini belirten İşNet e-Dönüşüm Hizmetleri Grup Müdürü Ayhan Akgöz, e-Fatura'ya geçmek zorunda olanların 1 Ocak'a kadar e-Defter'e de geçmekle yükümlü olduğunu söyledi.

Vergi Usul Kanunu'nda (VUK) 2022'de yayımlanan tebliğe göre e-Fatura hizmetlerini zorunlu olarak kullanmaya başlayacak olan şirketlerin 1 Temmuz 2024'e kadar geçiş sürecini tamamlaması gerekiyor. Bu tebliğin oldukça geniş bir yelpazeyi kapsadığını belirten İşNet e-Dönüşüm Hizmetleri Grup Müdürü Ayhan Akgöz ise 2022'den bu yana yıllık cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan işletmelerin 1 Temmuz 2024'e kadar e-Fatura sistemine geçme zorunluluğu olduğunu açıkladı.

Cirosu 500 bin lira olan e-ticaret şirketlerin de tebliğ kapsamında 1 Temmuz'a kadar e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına geçmek zorunda olduğunu belirten Akgöz şöyle konuştu:

“Tebliğ kapsamında, 2022 ve sonrasında cirosu 500 bin liraya ulaşan gayrimenkul ve motorlu taşıtlar alanında imal, inşa, alım satım ve kiralama yapanlar da bulunuyor. Bu alanlardan elde edilen ciro değil, toplam cirodur. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri de ciro bağımsız olarak 1 Temmuz'a kadar e-Fatura ve e-Arşiv Fatura sistemlerine dahil olmalı. e-Fatura kullanımı zorunlu olan tüm işletmeler, aynı zamanda, 1 Ocak 2025 tarihine kadar da e-Deftere geçmek zorunda.”