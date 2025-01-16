Frankfurt, evindeki maçlarda genellikle güçlü bir performans sergiliyor. Ancak Dortmund, ligdeki kötü formunu geride bırakıp sürpriz yapabilir. 3. sıradaki Frankfurt, bu maçı kazanarak hedefi olan şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek istiyor.

Takımların lig performansı

Ev sahibi Frankfurt, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile ligde üçüncü sırada yer alıyor ve 33 puana sahip. Formda bir performans sergileyen Frankfurt, bu mücadele ile zirveye olan yakınlığını pekiştirmek istiyor.

Diğer yandan, Dortmund son dönemde zor günler geçiriyor. Ligde 10. sırada bulunan Dortmund, 25 puanla Frankfurt’a göre 8 puan geride bulunuyor. Son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet elde eden Dortmund, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu karşılaşma, Dortmund için toparlanma fırsatı olabilir.

E. Frankfurt-B. Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 15 Ocak 2025

15 Ocak 2025 Saat: 22:30

22:30 Yayın: TİVİBU SPOR 1, beIN SPORTS 3

TİVİBU SPOR 1, beIN SPORTS 3 Stadyum: Frankfurt Arena