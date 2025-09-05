Elektronik imza (e-imza) kullanıcılarının şifrelerinin saklandığı veri havuzunun hacklendiği iddiaları gündeme geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), e-imza kullanıcılarını hedef alan asılsız veri sızıntısı iddialarını yalanlayarak, paylaşanlar hakkında yasal süreç başlattığını açıkladı.

BTK, asılsız iddialar yalanlandı

BTK açıklamasında, Türkiye’de tüm e-imzalara ait bilgilerin toplu halde herhangi bir veri havuzunda barındırılmadığı vurgulandı. Kurum, “e-imza sahiplerinin pin kodları veya kişisel verileri BTK bünyesinde tutulmamaktadır. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları ise sadece başvuru esnasında sunulan kişisel verilere sahiptir. Bu nedenle herhangi bir veri sızıntısı söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Yasal süreç başlatıldı

Asılsız haber ve paylaşımlarla 2 milyon 500 binin üzerinde e-imza kullanıcısını endişeye sürükleyen kaynaklar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. BTK, yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.

Sahte belgelerle ilgili soruşturma devam ediyor

E-imza kullanılarak sahte diploma ve sürücü belgesi üreten çete ile ilgili soruşturma sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugüne kadar 37 şüphelinin tutuklandığını, 150 şüpheliye ise adli kontrol uygulandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, çetenin bugüne kadar 57 sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ve 4 sahte lise diploması düzenlediğini belirtti.

BTK sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"e-imza sisteminde, e-imza sahiplerinin pin kodları veya herhangi bir kişisel verisi dahil hiçbir verisi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde tutulmamaktadır. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları ise sadece sertifikayı kullanan kişinin, başvuru esnasında sunduğu kişisel verilere sahiptir. Bu nedenle, sertifika ya da pin kodu bilgilerinin herhangi bir veri havuzundan çalınması veya bu tip bir veri sızıntısının yaşanması söz konusu değildir.

"YASAL SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

e-imza kullanıcılarını hedef göstererek ve kamuoyunu yanıltarak gerçek dışı veri sızıntısı iddialarını yayan, 2 milyon 500 bin üzerinde e-imza kullanıcısını asılsız haber ve paylaşımlar ile endişeye sürükleyen kaynaklar hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve yasal süreç başlatılmıştır."