Türkiye’nin lider dijital ticaret platformu Akinon, post-pandemi sonrasında yeniden yükselişe geçen e-ticaret sektöründeki rakamsal verileri ve 2024 yılı trendlerini perakende profesyonelleri ile Perakende Günleri’nde paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen markalarının omni-channel operasyonlarını yapmalarını sağlayan dijital ticaret platformu Akinon, Perakende Günleri kapsamında e-ticaretin bugününü, geleceğini ve trendlerini sektör profesyonelleri ve paydaşları ile paylaştı. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Akinon Kurucu Ortağı ve CSO’su Çağrı Orçan; sözlerine post pandemi olarak adlandırılan 2022 yılının, önceki yılara oranda negatif büyüme gösterdiğini ancak bu durumun 2023’te pozitif yöne geçtiğini söyleyerek başladı. Türkiye’de e-ticaret sektörünün geçtiğimiz sene yüzde 13.6 oranında büyüme gösterdiğini ve globalde 4. Sırada yer aldığını belirten Orçan, Hindistan’ın ise yüzde 14.1 artış oranı ile en fazla büyüyen ülke olduğunu ve 2024’te aynı büyüme trendinin sürmesini beklediklerini dile getirdi. Değişen tüketici alışkanlıklarına da değinen Orçan, pandemi döneminde tüketicilerin yüzde 75’inin tanımadıkları markalardan alışveriş yaptığını ama pandemi sonrasında bu alıcıların yüzde 41’inin yeni markalardan alışveriş yapmaya devam etmediğini belirtti. Orçan bu durumun markalar için yeni müşteri edinim maliyetleri üzerinde önemli bir etki oluşturduğuna dikkat çekerken son 5 yıl içerisinde ise müşteri edinim maliyetlerinin yüzde 60 oranında arttığını vurguladı.

Perakende sektöründe enflasyonun nasıl yansıdığından bahseden Çağrı Orçan, markaların dijital mağazalarının fiziki mağazalara oranla enflasyondan daha fazla etkilendiğini dile getirdi. Burada artan maliyetler ön plana çıkıyor. Geçen sene markalar “bugün ne alırsam pahalı ama yarından daha ucuz” mantığı ile alışveriş yapan tüketici reaksiyonunun avantajını kullandı. Bununla beraber tüketicinin alım fikrini cazipleştiren kampanyalar oluşturuldu. “Kargo bedava” uygulaması tüketici gözünde en çok tercih edilen kampanyalar arasında. Yapılan araştırmalara göre bu kampanya modeli tüketicinin alım fikrini yüzde 70 oranında etkiliyor.

Markalar enflasyona karşı satışlarını sürdürmek için kargo maliyetini kendi karlılıklarından karşılayarak satışlarını desteklediler ve adetsel büyümelerini devam ettirdiler.

KATEGORİ BAZINDA SEPETTEKİ ÜRÜN ADETLERİNDE DÜŞÜŞ VAR

“Akinon e-ticaret Sahnesi” Perakende Günleri’nin ilgiyle takip edilen sahneleri arasında yer aldı. Uzmanların konuk olduğu bu bölümde, Akinon CMO’su Nurcan Bıçakçı Arcan ve Akinon İş Ortakları Direktörü Onur Levent e-ticarette kategori bazlı değerlendirmeleri paylaştı. Oturumda 2023 yılı ciro, sipariş sayısı ve sepetteki ürün adedi açısından değerlendirildi. Sadece ev - yaşam ve spor ekipmanları kategorileri bütün kırılımlarda artış gösterirken, giyim, ayakkabı-çanta ve kozmetik ise online satış tarafında sepetteki ürün adetlerinin düştüğü kategoriler oldu.

Kozmetik kategorisine ayrıca dikkat çeken Nurcan Bıçakçı Arcan, bu alanda satışların daha çok sosyal medya üzerinden olduğunu vurguladı. Bıçakçı, genç tüketici kitlesi bulunan bu kategorideki markaların müşteri deneyimini mükemmel tutmak üzerine yatırım yapmalarının, uzun vadeli bağ kurmak için önemli bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

Elektronik kategorisinde hem sepetteki ürün adedi hem de sipariş sayılarında gözüken düşüşte enflasyonist bir etki söz konusu olduğunu belirten Onur Levent, buna rağmen e-ticaret alışverişlerinde yüzde 50’ya yakın paya sahip kategori olmaya devam ettiğinin altını çizdi.