İzmir Ticaret Odası ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında E-Ticaret Destek Personeli Projesi’nin ikinci aşamasını hayata geçiriyor. Bu proje, e-ticaret gerçekleştiren üyelerin nitelikli personel ihtiyaçlarını karşılamak ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine e-ticaret sektöründe kariyer fırsatları sunmak amacıyla başlatıldı.

Stajlarını tamamlayanlar istihdam edildi

İlk etapta 8 üyenin katılımıyla pilot olarak gerçekleştirilen projede, üç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi stajlarını başarıyla tamamlayarak firmalarda e-ticaret personeli olarak istihdam edildi.

Öğrenciler e-ticaretin tüm aşamalarını öğrenecek

Proje, İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bornova Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Narlıdere Rasim Önel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliği ile yürütülecek. Bu okullardan seçilen öğretmen ve öğrencilere kapsamlı e-ticaret eğitimleri verilecek. Öğrenciler, e-ticaret yapan firmalarda staj yaparak sanal mağaza ürün girişlerinden sipariş teslimatına kadar tüm süreci uygulamalı olarak öğrenecek.

"E-ticaret Destek Personeli Projemiz" kapsamında, 2024 Eylül – 2025 Haziran döneminde haftada üç tam gün stajyer kabul etmek isteyen üyeler, katılım taleplerini 29 Temmuz Pazartesi gününe kadar online form aracılığıyla Odaya iletmeleri gerekmektedir.