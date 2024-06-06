İSTANBUL (AA) - WORLDEF Başkanı Ömer Nart, dünyada 8 trilyon dolarlık bir e-ticaret pazarı olduğunu, bunun her geçen yıl arttığını belirtti.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu e-ticaret fuarı WORLDEF ISTANBUL, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren WORLDEF Başkanı Nart, WORLDEF'in global vizyonunun bir parçası olan bu etkinliğin global e-ticaret sistemine önemli katkılar sunacağına inandıklarını dile getirerek "E-ticaret ile yolu kesişen tüm paydaşların bir arada olduğu WORLDEF ISTANBUL'da, işinde, evinde, günlük hayatında bir şekilde e-ticaret ile uğraşan binlerce insanı görebilirsiniz." diye konuştu.

WORLDEF ISTANBUL'un e-ticaretle bağlantılı her sektör ve iş kolundan paydaşları bir araya getirmeyi başardığını ifade eden Nart, WORLDEF'i tamamen küresel bir vizyonla organize ettiklerini kaydetti.

Bugün dünyanın sayılı e-ticaret etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek operasyonel güce ulaştıklarını aktaran Nart, şöyle devam etti:

"WORLDEF ISTANBUL 2024 etkinliğinin ardından aralık ayında WORLDEF DUBAI etkinliğini düzenliyoruz. Körfez bölgesinde e-ticaret fırsatlarına odaklanan çok büyük bir etkinliğe imza atıyoruz. MENA bölgesine sınır ötesi e-ticaretle açılmak isteyen markaların bu etkinlik için yerini şimdiden ayırmasını tavsiye ediyoruz. Bununla birlikte WORLDEF FRANKFURT için de görüşmelerimiz devam ediyor."

Nart, gelecek yıl 15-16 Mayıs'ta yapılacak WORLDEF ISTANBUL 2025'in hazırlıklarına başladıklarını da belirterek, 2025'te yine Yenikapı'da global e-ticaret ekosistemini buluşturacaklarını ifade etti.

Küresel anlamda startup ve tüketici elektroniği gibi ekosistemleri temsil eden çok sayıda etkinlik olduğunu vurgulayan Nart, "Ancak 8 trilyon dolarlık hacme ulaşan global e-ticaret ekosistemini temsil eden temsilci etkinlik yok. WORLDEF, global e-ticaret pazarını temsil eden referans olma vizyonuyla devam ediyor." diye konuştu.

- "Bütün sektörlerden bu alana ciddi anlamda bir ilgi var"

Nart, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada da WORLDEF olarak bu etkinlikleri İstanbul'da 2016'dan beri gerçekleştirdiklerini, Antalya, Bakü, Dubai gibi farklı lokasyonlarda da WORLDEF'lerin yapıldığını söyledi.

Nart, "Tamamen e-ticaret ekosistemini bir araya getirmeye dönük etkinlikler. Bu etkinliklerin, aslında e-ticaret bir iş yapış şekli, bir metodoloji olduğu için kapsayıcılığı yüksek, bütün sektörleri kapsıyor. Bütün sektörlerden bu alana ciddi anlamda bir ilgi var." dedi.



Bütün sektörleri e-ticaret dikeyinde bir araya getirerek uçtan uca bir network yapma imkanı tanıdıklarını aktaran Nart, şu anda ziyaretçilerin yüzde 40'ının yabancı olduğunu, etkinlikte 39 ülkeden 20 binin üzerinde ziyaretçi ve 200'e yakın stant bulunduğunu bildirdi.

Nart, "Dünyada 8 trilyon dolarlık bir e-ticaret pazarı var. Bu her geçen yıl artıyor." ifadesini kullandı. Toplam satıcı sayısının 2019'dan bu yana neredeyse 10 kat arttığını anlatan Nart, e-ticaretin geleneksel ticarete oranının da yüzde 20'leri geçtiğini dile getirdi.

Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporuna göre, Türkiye'de e-ticaret hacminin 78 milyar dolar olduğunu aktaran Nart, "Ticaretin yönü şekilleniyor, değişiyor ve e-ticarete dönüyor." dedi.

- "Sınır ötesi e-ticaret şart"

Ömer Nart, Türkiye'de 250 milyar dolarlık sınır ötesi e-ticaret pazar hacminin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yalnız burada Türkiye'nin sınır ötesi e-ticaret pazar hacmini konuşurken henüz daha tespit edilemeyen gri alanlar var. Örneğin, ürünleri numune ya da hediye olarak gönderiyorlar. Bunlar istatistiklere yansımıyor. Genelde mikro girişimciler, e-ticaretçiler bu şekilde fatura kesmeksizin bir e-ihracat gerçekleştiriliyor. Bunlar rakamlara yansımadığı için biz tam anlamıyla Türkiye'nin e-ihracat pazar hacmini göremiyoruz ama benim kişisel tahminim 5,5-6 milyar dolarlarda ancak şu an resmi rakamlar 4,7 milyar dolar gibi."

E-ticareti, ticaretin demokratikleştirilmiş bir versiyonu olarak düşündüğünü ifade eden Nart, "Gerçekten iyi ki e-ticaret var. Çünkü mikro girişimciler rahatlıkla e-ticarete, e-ihracata başlayabiliyor." diye konuştu.

Bugün geleneksel ticaret açısından bakıldığında perakende satışa başlayabilmek için birçok şeye ihtiyaç olduğunu ancak bir altyapı sağlayıcıdan bir yazılım alarak hemen e-ticarete başlanabildiğini anlatan Nart, "Pazar yerlerinin sunduğu imkanlar da çok geniş. Bu imkanlar sayesinde gerek lokal gerek global pazar yerlerinin satıcıya sunmuş olduğu avantajlarla ilk günden itibaren e-ticaret yapmaya başlayabiliyor." değerlendirmesini yaptı.

Nart, karlı bir iş modeli için sınır ötesi e-ticaretin şart olduğunu da sözlerine ekledi.