e-YDS 2025/2 İngilizce sınavının sonuçları, aynı gün içerisinde ÖSYM tarafından açıklanacaktır. Ancak, kesin bir saat verilmese de, genellikle sonuçlar 18:00'dan sonra aktif olan sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilir.

e-YDS sonuçları nasıl öğrenilir?

Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Sonuçları öğrenmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç.osym.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

TC Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilirsiniz.

e-YDS değerlendirmesi nasıl yapılır?

80 soru sorulmakta ve yalnızca doğru cevaplar sayılmaktadır.

Soruların iptal edilmesi durumunda, sadece geçerli sorular dikkate alınarak puanlama yapılır.

Puan hesaplama: Adayların doğru cevapları toplanarak, 100 üzerinden bir puan belirlenir.