Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/2)'nin 1 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Sınav, 5 bin 267 adayın katılımıyla Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki sınav merkezlerinde yapılacak.

46 elektronik salon kullanılacak

Sınavda 46 elektronik salon kullanılacak ve saat 13.45'te başlayacak. Adayların sınav binalarına saat 13.30'dan sonra alınmayacağı hatırlatıldı. Bu nedenle adayların sınav yerine zamanında ulaşmaları büyük önem taşıyor.

Kimlik problemi olan adaylar için nüfus müdürlükleri açık olacak

Kimlik kartı kaybolan, kimlik kartı bulunmayan ya da kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı eksik olan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

Sınavda 322 görevli ve güvenlik personeli yer alacak

e-YDS 2025/2'de, sınavın güvenliğini sağlamak için emniyet personeli dahil olmak üzere toplam 322 kişi görev yapacak.

ÖSYM Başkanı'ndan sınavla ilgili açıklama

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavın İngilizce yapılacağını belirtti.

Sınavda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testin uygulanacağını kaydeden Ersoy, "Adaylara 180 dakika cevaplama süresi verilecek, ek süre kullanacak engelli aday olmayacak. Sınavda emniyet personeli dahil 322 kişi görev yapacak. Adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.