EA Sports'un futbol oyunlarında yeni bir dönemi başlatmayı hedeflediği EA Sports FC 25'in çıkış tarihi, güvenilir kaynaklardan sızdırılan bilgilere göre 27 Eylül 2024 olarak belirlendi. Dealabs ve Billbil-kun tarafından sızdırılan bilgiler, oyunseverler arasında büyük heyecan yarattı.

Çıkış Tarihi ve Satın Alma Seçenekleri

EA Sports FC 25, iki farklı sürümle oyunseverlerin karşısına çıkacak: Standard ve Ultimate. Standard sürümün fiyatı 70 dolar olarak belirlenirken, Ultimate sürüm ise yedi günlük erken erişim avantajı ile birlikte 100 dolardan satışa sunulacak. Ayrıca EA Play aboneleri, oyunun 10 saatlik deneme sürümünden yararlanarak bu erken erişim avantajını kullanabilecekler.

Platformlar ve Erken Erişim

Oyunun hangi platformlarda çıkacağına dair henüz resmi bir bilgi bulunmamakla birlikte, Twitter hesabı PlayStation Game Size, oyunun PS4 için de çıkacağını iddia ediyor. Eğer bu bilgi doğruysa, oyunun Xbox One platformunda da yer alması kuvvetle muhtemel. FC 24'ün geçtiğimiz yıl PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S için çıkmış olması, bu yıl da benzer bir platform genişliğini işaret ediyor.

Resmi Duyuru Bekleniyor

Dealabs, oyunun resmi duyurusunun önümüzdeki 10 gün içinde yapılacağını öne sürüyor. Bu resmi duyuru ile birlikte daha fazla bilgi ve detayın gün yüzüne çıkması bekleniyor. Oyunseverler, FC 25'in yeniliklerini ve sunduğu yeni özellikleri heyecanla bekliyor.

Geçmiş Referanslar ve Beklentiler

EA Sports FC 24, geçtiğimiz yıl 22 Eylül'de geniş bir platform yelpazesi ile oyunseverlerle buluşmuştu. FC 25'in de benzer bir çıkış stratejisi izlemesi bekleniyor. Oyun, EA Sports'un futbol oyunlarındaki yeni çağı temsil ediyor ve oyunculara yeni bir deneyim sunmayı hedefliyor.