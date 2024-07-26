EA Sports'un popüler futbol oyun serisi, yeni oyunu EA Sports FC 25'in oynanış videosunu yayınladı. Türkçe anlatımla sunulan 4 dakika 28 saniyelik videoda, oyunda yer alan önemli yenilikler ve geliştirmeler futbol severlerle paylaşıldı.

Yeni yapay zeka FC IQ

EA Sports FC 25, FC IQ adlı yeni bir taktik sistemi ile oyunculara daha stratejik bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. FC IQ, oyun içi taktiklerin gerçek hayattaki takımları ve stratejileri taklit edecek şekilde özelleştirilmesine olanak tanıyor. Bu yenilik, oyuncuların sahadaki performansını daha gerçekçi kılmak için Opta verileri kullanılarak geliştirilen yapay zeka modeliyle destekleniyor.

Daha gerçekçi sahneler

Oynanış videosunda, animasyon tarafında yapılan geliştirmeler dikkat çekiyor. Özellikle, pas atarken kayma, formadan çekme ve taktiksel fauller gibi gerçekçi sahneler oyuna dahil edilmiş. Bu detaylar, oyuncuların gerçek hayattaki futbol deneyimini daha fazla hissetmesini sağlayacak.

Oyuna 52 rol eklendi

Oyuna eklenen 52 yeni rol, oyuncuların sahadaki performansını gerçek hayattaki futbolculara daha yakın hale getirmeyi amaçlıyor. Falseback ve Attacking Wingback gibi yeni roller, oyuncuların oyun içi pozisyonlarını ve stratejilerini anlık olarak değiştirebilmesine olanak tanıyor. Bu yenilik, taktiksel esnekliği artırarak oyunculara farklı oyun stillerini deneme fırsatı sunuyor.

Çıkış tarihi 27 Eylül

EA Sports FC 25, 27 Eylül'de piyasaya sürülecek. Oyun, yeni taktiksel sistemleri, gerçekçi animasyonları ve detaylı oynanış mekanikleri ile futbol oyunları meraklıları için heyecan verici bir deneyim vaat ediyor.