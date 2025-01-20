EA Sports, futbol oyunu FC 25 oyuncuları için dikkat çekici bir kampanya başlattı. 17 Ocak ile 14 Şubat tarihleri arasında oyuna giriş yapan herkes, Zinedine Zidane’ın 90 reytingli TOTY 2002 Icon kartını ücretsiz olarak alabilecek.

TOTY etkinliği ve Zidane’ın özel kartı

EA Sports, Team of the Year (TOTY) etkinliği kapsamında futbol efsanesi Zidane’ı onurlandırıyor. Zidane’ın TOTY 2002 kartı, Real Madrid formasıyla 2002 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde attığı unutulmaz golün anısına tasarlandı. O finalde Zidane, Bayer Leverkusen karşısında Roberto Carlos’un ortasına mükemmel bir voleyle gol atarak Real Madrid’i zafere taşımıştı.

Şirketin açıklaması, bu golün Zidane’ın futbol mirasının bir özeti olduğunu vurguluyor: “Zizou, takımı sahada eşsiz bir zarafetle yönetti ve dünya futbol tarihine altın harflerle kazındı.”

Zidane kartını güçlendirme fırsatı

EA FC 25 Club üyeleri, Zidane’ın bu özel kartını daha da geliştirme fırsatı yakalayacak. 13 Mart’a kadar Evolution sürecini başlatan üyeler, Zidane’ın 90 reytingli kartını 94 reytinge yükseltebilecek.

Oyuncuların büyük ilgisi

Kampanya, oyuncular arasında büyük heyecan yarattı. Zidane’ın ikonik 2002 performansını anımsatan bu özel kart, oyuna olan ilgiyi artırdı. TOTY etkinliği, futbol hayranları için unutulmaz bir deneyim sunmaya devam ediyor.