Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük depremlerde Ebrar Sitesi'nde hayatta kalan Efe Talha Palabıyık, eğitim hayatındaki başarısıyla dikkat çekti. Deprem felaketinin ardından LGS'de Türkiye birincisi olan Efe, azmiyle herkese örnek oldu.

Deprem felaketinden birinciliğe uzanan yol

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Ebrar Sitesi'nde, 22 bloktan sadece birkaçının ayakta kalması birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Efe Talha Palabıyık ve ailesi, bu felaketten sağ kurtulan nadir insanlardan oldu. Ancak bu zor süreç, Efe'nin azmi ve çalışkanlığıyla birleşince, o, LGS'de Türkiye birinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Efe Talha, yaşadığı travmatik süreçlere rağmen eğitim hayatının etkilenmemesi için yoğun bir çalışma programına girdi. Ailesinin ve öğretmenlerinin desteğiyle, LGS sınavında tam puan alarak Türkiye birincisi olmayı başardı. Efe, depremde kaybettiği yakınlarının anısına bu başarıyı kazandığını belirtti.

Hedef ve azimle gelen başarı

Efe Talha Palabıyık, depremin ardından öğretmenlerinin yardımıyla toparlanarak derslerine yoğunlaştığını ifade etti. “Depremde yaşadıklarımızdan sonra rehber öğretmenlerimin yardımları ile bu süreci atlattım. Kendimi derslerime çalışarak, depremde vefat etmiş yakınlarımı gururlandırmak amacıyla Türkiye birinciliğini hedefledim. Allah'ın izniyle de birinci oldum” dedi.

LGS sınavına girerken tüm soruları doğru cevaplama hedefi koyan Efe, sınav stresini hızlı bir şekilde atarak başarılı bir performans sergiledi. Bundan sonraki hedefinin İstanbul'da iyi bir okulda eğitim görmek olduğunu belirtti.