Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nde hayatta kalan nadir bloklardan biri olan T Blok'ta ailesiyle birlikte depreme yakalanan Efe Talha Palabıyık, zorlu sürecin ardından LGS'de Türkiye birincisi oldu. Deprem sürecinde birçok yakınını kaybeden Palabıyık, bu büyük travmayı aşmak için yoğun bir çalışma programına girdi. Bu çabası, LGS sınavında tam puan alarak ailesini gururlandırdı.

Türkiye birinciliğini hedefledim

Efe Talha Palabıyık, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yakınlarına olan borcunu ödemek için bu başarıyı hedeflediğini belirtti. Öğretmenlerinin desteğiyle zorlu süreci atlattığını vurgulayan Palabıyık, "Depremde yaşadıklarımızdan sonra rehber öğretmenlerimin yardımları ile bu süreci atlattım. Kendime ders çalışmayı ve Türkiye birinciliğini hedefledim, Allah'ın izni ile de birinci oldum. Sınava girerken hedefim tüm soruları doğru yanıtlamaktı. Stresim oldu ama sözel bölüme girdikten sonra stresim kayboldu. Bundan sonraki hedefim İstanbul'da tercih edeceğim okullarda başarılar elde etmek." dedi.

Ailesinin gururu oldu

Anne Fatma Palabıyık, "Şu an çok gururluyum, güzel duygular içerisindeyiz. Sayılı kişiler arasında benim oğlum da var. Bunu oğlum çok zor şartlarda, okulunun desteği ile gerçekleştirdi." şeklinde konuştu.