EBRD'nin yaptığı açıklamaya göre, A101'e 100 milyon dolarlık iki dilimden oluşan toplam 200 milyon dolarlık bir finansman temin edilecek. Bu kredi, şirketin yeni mağaza ve depo açılışları, mağaza yenilemeleri ve 30 MW'a kadar güneş panellerinin kurulumu gibi orta vadeli yatırım programları kapsamında kullanılacak.

Uzun vadeli büyüme ve yatırımlar

EBRD, A101'in uzun vadeli büyüme planlarını desteklemek amacıyla yedi yıla kadar uzun vadeli finansman sağlayacağını ifade etti. Bu finansman, şirketin kredi vadesini uzatarak, diğer potansiyel yatırımlar için iç nakdini korumasına olanak tanıyacak. Bu durum, A101'in mali esnekliğini artıracak ve büyüme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak.

Toplumsal cinsiyet ve eğitim fırsatları

Proje, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da önemli bir adım atıyor. EBRD'nin açıklamasında, bu finansmanın A101'in kadın çalışanlarına eğitim ve iş fırsatları sunma konusunda daha yüksek toplumsal cinsiyet standartlarına ulaşmasına yardımcı olacağı belirtildi. Bu bağlamda, A101'in kadın çalışanlarına yönelik eğitim programları ve kariyer fırsatları yaratması hedefleniyor.