Türk müziğinin güçlü isimlerinden Ebru Gündeş, 2023 yılında evlendiği iş insanı Murat Özdemir ile boşanma kararı aldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gündeş, “Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Dubai’de başlayan evlilik kısa sürdü

Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile 2023 yılında nikâh masasına oturmuş ve çift Dubai’de yaşamaya başlamıştı. Zaman zaman çıkan boşanma iddiaları her seferinde yalanlanmıştı.

Gündeş’ten boşanma açıklaması

Sanatçı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim… Saygılarımla.”

Gözaltı iddiası

Gazeteci Emrullah Erdinç’in iddiasına göre, Murat Özdemir önceki gün “suç örgütüne üye olmak” suçlamasıyla İstanbul Acarkent’teki villasında gözaltına alındı. Özdemir’in, Selahattin Yılmaz grubuyla bağlantılı olduğu ve organize sanayi bölgelerine “çökme” iddiasıyla soruşturulduğu öne sürüldü.

Rıza Zarrab’tan sonra ikinci evlilik

Ebru Gündeş, daha önce Rıza Zarrab ile evlenmiş ve bu evlilikten kızı Alara dünyaya gelmişti. Gündeş, Zarrab’tan boşandıktan sonra 2023 yılında Murat Özdemir ile evlenmişti.