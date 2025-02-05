Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde İstanbul’daki Mandarin Oriental Bosphorus otelinde sahne alacak. Gecede romantizmi zirveye taşıyacak olan sanatçıyı izlemek isteyenler ise ciddi bir bütçe ayırmak zorunda kalacak.

Bilet fiyatlar değişiyor

Lüks bir atmosferde gerçekleştirilecek konserde bilet fiyatları sahneye yakınlığa göre değişiyor. Ön sıradan Ebru Gündeş’i dinlemek isteyenler 100 bin TL ödemek zorunda. Arkaya doğru sırasıyla 90 bin TL, 80 bin TL, 70 bin TL, 55 bin TL, 45 bin TL ve 20 bin TL gibi fiyat seçenekleri bulunuyor.

Konserde müzik şöleninin yanı sıra zengin bir Sevgililer Günü menüsü de misafirlere sunulacak. Gecede soğuk başlangıçlardan ızgara bonfileye, kalpli çikolatalı pastadan sınırsız içeceklere kadar özel lezzetler yer alacak.

14 Şubat’ta unutulmaz bir gece geçirmek isteyen çiftler, Ebru Gündeş’in büyüleyici performansıyla aşk dolu bir akşam yaşamak için kesenin ağzını açmak zorunda kalacak.