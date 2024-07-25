Güçlü sesiyle tanınan Ebru Gündeş, geçtiğimiz Şubat ayında kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de sürpriz bir şekilde evlenmişti. Bu evlilik, Gündeş'in dördüncü evliliği olarak dikkat çekmişti. Ancak, evliliğin üzerinden henüz birkaç ay geçmişken, çiftin arasının bozulduğu ve boşanma iddialarının gündeme geldiği öne sürüldü.

"Ebru Gündeş'te bir pişmanlık söz konusu"

Pınar Eliçe, Ebru Gündeş'in evliliğinde sorunlar yaşadığını ve boşanma kararı aldığını iddia etti. Eliçe, "Ebru Gündeş'te bir pişmanlık söz konusu ama ne oldu tam içeriğini araştıracağım. Önümüzdeki günlerde bunun nedenini de söyleriz. Bir sıkıntı var. Benim aldığım çok önemli bir duyum ve iddia var ki 3 ile 5 ay arasında Ebru Gündeş'in boşanma davası açacağı söyleniyor" şeklinde konuştu.

Murat Özdemir'in konserlere katılmadı

Ebru Gündeş'in yoğun konser programı sırasında Murat Özdemir'in hiçbir konserine katılmaması ve çiftin birlikte görüntülenmemesi, boşanma iddialarını güçlendiren diğer detaylar arasında yer alıyor. Ebru Gündeş, evliliği hakkında henüz bir açıklama yapmamış olsa da, bu sessizlik söylentilerin doğruluğunu daha da artırıyor.

Magazin camiası, Ebru Gündeş'in evliliğinde yaşanan bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Boşanma iddialarının gerçek olup olmadığı ve Ebru Gündeş'in konuyla ilgili yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.