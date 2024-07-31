Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sahipsiz sokak köpeklerinin toplanmasına karşı çıkarak dikkat çekici bir öneride bulundu. Sosyal medya üzerinden seslenen Polat, köpeklerin belediyelere bağlı bakımevleri yerine otel veya pansiyonlara yerleştirilmesini önerdi.

Ebru Polat'ın köpekler için yenilikçi çözüm önerisi

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sokak köpeklerine yönelik aldığı yeni inisiyatifle gündeme geldi. Hayvanseverliği ile bilinen Polat, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden sokak köpeklerinin belediyeler tarafından toplanmasının ardından nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda dikkat çekici bir öneri sundu.

Sosyal medyada gündem oldu

Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikle sokak köpeklerinin toplanıp bakımevlerine yerleştirilmesi ve kısırlaştırılması yasalaşmıştı. Polat, bu düzenlemeye karşı çıkarak, sokak köpeklerinin otele veya pansiyona yerleştirilmesi gerektiğini belirtti. Sosyal medya hesabında, “Eğer sahiplenemiyorsanız maddi gücünüz var ise iyi bir otele ya da pansiyona yerleştirin hemen. Ya da arsa kiralayalım, oraya koyalım hepsini,” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Önerisi ve tepkiler

Polat’ın önerisi, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir yankı buldu. Birçok hayvansever, ünlü şarkıcının bu yaratıcı önerisini desteklerken, bazıları ise bu fikrin pratikliği konusunda endişelerini dile getirdi.

Kanun ve uygulama süreci

Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki değişiklikle birlikte, başıboş sokak köpeklerinin toplanması, bakımevlerine alınması ve kısırlaştırılması gibi uygulamalar belediyelere devredildi. Ebru Polat’ın önerisi, bu yasal düzenlemenin uygulanma sürecine alternatif bir yaklaşım sunuyor.