Kanserle mücadelesini kaybeden Özlem Akınözü'nün cenaze törenine ünlü isimler akın etti. Ancak törende, Akınözü’nün "Hercai" dizisindeki başrol partneri Ebru Şahin’in yokluğu dikkat çekti. Şahin'in, yoğun iş temposu nedeniyle cenazeye katılamadığı öğrenildi.

Ünlü oyuncuya veda

"Hercai" dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü'nün, kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü, cumartesi günü kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninde, Akın Akınözü ayakta durmakta zorluk çekti. Sanatçı dostları Akınözü’nü yalnız bırakmazken, gözler eski rol arkadaşı Ebru Şahin’i aradı.

Nedenini açıkladı

Ebru Şahin’in yoğun çekim programı nedeniyle İstanbul’daki cenaze törenine katılamadığı ortaya çıktı. Şahin'in, Akınözü'nü arayarak acılı gününde destek olduğu ve başsağlığı dilediği belirtildi. Cenazeye katılmadığı için eleştirilere maruz kalan Şahin'den henüz bir açıklama gelmedi.

Annesinin cenaze töreninde güçlükle ayakta duran Akın Akınözü’ne, sanat dünyasından birçok isim destek oldu. Burcu Özberk, Bige Önal, Serkan Çayoğlu, Tamer Karadağlı ve Hande Soral gibi isimler, Akınözü'nü bu zor gününde yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz yıllarda annesini kanserden kaybeden Hande Erçel de hiç tanımadığı Akın Akınözü’nün cenaze törenine katılarak alkış topladı.