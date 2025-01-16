Ünlü isim Ebru Şallı, önceki gece İstinye'de bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Boşanma aşamasında olduğu Uğur Akkuş ile ilgili sorulara ise cevap vermek istemedi.

"Her şey yolunda"

Kendisine yöneltilen boşanma süreciyle ilgili sorulara yanıt vermeyen Şallı, sadece "Kuzenimin doğum gününden çıktık, evimize gidiyoruz. Her şey yolunda." açıklamasında bulundu.

Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş’un 2019 yılında nikah masasına oturduğu ve şu anda boşanma davalarının sürdüğü biliniyor. Çiftin arasındaki hukuk mücadelesi ise devam ediyor.