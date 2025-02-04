Ünlü isim Ebru Şallı, boşanma aşamasında olduğu eşi Uğur Akkuş ile ilgili sosyal medya üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Ailesi ve yakın çevresinin tehdit edildiğini belirten Şallı, bu durumu takipçileriyle paylaştı ve yaşadığı rahatsızlığı dile getirdi.

"Çevremdeki herkese mesajlar gönderiliyor"

Ebru Şallı, 7 aydır ayrı yaşadığı ve boşanma sürecinde olduğu eşi Uğur Akkuş’un, son üç aydır çevresindeki insanlara rahatsız edici mesajlar gönderdiğini ve sosyal medya üzerinden asılsız suçlamalar, hakaretler ve tehditler içerikli paylaşımlar yaptığını belirtti. Şallı, ailesi, dostları ve basın mensuplarının bu durumdan olumsuz etkilendiğini ifade etti.

"Hızla bir açıklama yapmak zorunda kaldım"

Şallı, sosyal medya paylaşımında, "Son dönemlerde şahsıma, aileme, yakın çevreme ve 30 yıldır beraber çalıştığım basın mensubu arkadaşlarıma yönelik olarak asılsız suçlamalar, tehditler ve hakaret içerikli mesajlar ve paylaşımlar yapılıyor. Bu sebeple açıklama yapma gereği duydum" dedi.

Uğur Akkuş'a uzaklaştırma kararı

Ebru Şallı, mahkemeye sunduğu dilekçede, can güvenliğinden endişe ettiğini ve psikolojik şiddet mağduru olduğunu belirterek Uğur Akkuş'tan uzaklaştırma kararı alınmasını talep etti. Mahkeme, Şallı'nın talebini kabul ederek, Akkuş’un 1 ay süreyle Şallı'nın bulunduğu konut veya iş yerine yaklaşmamasına karar verdi.

Mahkeme, Akkuş’un Şallı'ya yönelik tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmaması gerektiğini de vurguladı. Ayrıca, karara aykırı hareket etmesi durumunda 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine çarptırılabileceği açıklandı.