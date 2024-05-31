Yorgancılar, bu büyümenin finansman maliyetlerindeki yüksek artışa, düşük kur seviyelerine ve işgücü maliyetlerindeki önemli artışlara rağmen başarıldığını belirterek, “Sanayicilerimiz adeta mucize yaratmaya devam etmiştir” dedi.

İlk Çeyrek Performansı

EBSO Başkanı Yorgancılar, 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdiği konuşmasında, Türkiye ekonomisinin bu dönemi yerel seçim iklimi ve öne çekilmiş iç talep zemininde geçirdiğini söyledi. Yeni kabine ve ekonomi politikalarındaki değişikliklerin de bu dönemde belirleyici olduğunu vurgulayan Yorgancılar, “Para politikasında faiz oranlarında yapılan artışlar, ekonomik konjonktür üzerinde belirleyici olmuştur. 2023 yılı ilk çeyreğinde %8,5 düzeyinde olan politika faizleri, 2024 yılı Mart sonu itibarıyla %50 düzeyine çekilmiştir” dedi.

Zorlu Ekonomik Şartlar

Yorgancılar, yüksek finansman maliyetleri ve düşük kur seviyelerinin sanayiciler için zorlayıcı olduğunu belirtti. Ayrıca, işgücü maliyetlerindeki %29,4 oranındaki artışa karşın verimlilik artışının %5,7’de kalmasının da sanayiciler için büyük bir yük oluşturduğunu ifade etti. Yorgancılar, “Bu zorlu iklimde Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde %5,7 oranında büyümüştür. Bu veriler, yavaşlama sinyallerinin hissedileceği bir dönemin öncesinde bizlere moral vermiştir” diye konuştu.

Büyüme Detayları

Yorgancılar, ilk çeyrekte büyümeye inşaat sektörü (%11,1) ile sanayi sektörünün (%4,9) ve harcamalar yönünden yatırımlar (%10,3) ile özel tüketimin katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, mal ve hizmet ihracatındaki %4’lük artış ve ithalatın %3,1 gerilemesi ile net ihracatın büyümeye yaptığı katkının önemine vurgu yaptı. Yorgancılar, “Son dört çeyrektir makine teçhizat yatırımlarının çift haneli büyümeye devam etmesi ve tarım sektörünün %4,6 ile son 13 çeyreğin en yüksek büyüme hızına ulaşması, bazı taşların doğru yere oturduğuna ilişkin öncü sinyaller olarak değerlendirilebilir” dedi.

İhracatın Önemi ve Beklentiler

Yorgancılar, yılın geri kalanında, özellikle son çeyrekte iç talepte belirgin bir yavaşlama beklediklerini ve ihracatla büyümenin zorunlu hale geleceğini öngördüklerini belirtti. “Son 10 yılda ihracatın ortalama %94’ünü gerçekleştiren imalat sanayinin büyümenin lokomotifi olmasını bekliyoruz. Ekonomi yönetiminin sanayi sektörünün bu işlevi yerine getirebilmesi için uygun maliyetli finansman, enerji fiyatlarında uyum, ücretlerde öngörülebilirlik ve ihracatı kösteklemeyen kur düzeyi sağlamasını bekliyoruz” dedi.

Öneriler ve Gelecek Beklentileri

Yorgancılar, enflasyonla mücadelede kararlılığın korunmasının, kayıt dışı ekonominin getirdiği haksız rekabetin engellenmesinin, eğitim-üretim entegrasyonunun güçlendirilmesinin ve sanayicilerin önerilerinin ekonomi politikası uygulamalarında daha fazla dikkate alınmasının önemini vurguladı. “Bu çerçevede, ekonominin zorlu konjonktürü olası en az hasarla atlatacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.