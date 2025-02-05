Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümünde bir mesaj yayımlayarak kayıpları andı ve Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini vurguladı. Ender Yorgancılar, "İki yıl önce sadece evlerimiz değil, umutlarımız da yıkıldı. Enkazdan kurtarılan her can bir mucizeydi, ancak kaybettiklerimiz içimizde kapanmayacak bir boşluk bıraktı. Bu acıyı yaşayanlar için zaman sadece takvimde ilerledi, ama eksilenleri yerine koyamadı" ifadelerini kullandı.

"117 vatandaşımızı kaybettik"

Türkiye’nin yalnızca 6 Şubat depremleriyle değil, İzmir’in 2020’de yaşadığı büyük sarsıntıyla da deprem gerçeğini derinden hissettiğini belirten Yorgancılar, güvenli yapılaşmanın bir seçenek değil, zorunluluk olduğunu söyledi. Yorgancılar, "İzmir’de yaşadığımız 2020 depreminde 117 vatandaşımızı kaybettik. O günden bu yana defalarca dile getirdiğimiz Afet Bakanlığı kurulması çağrımızı bir kez daha yineliyorum. Ancak, halen depreme dirençli kentler inşa etme konusunda yeterli adımlar atılmadı" dedi.

"İhmalin bedelini ağır ödüyoruz"

Ender Yorgancılar, Türkiye’nin afet yönetimi konusunda daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini belirterek, sadece depremlerde değil, diğer felaketlerde de ihmalin büyük kayıplara yol açtığını ifade ederek, "Geç kalmak, kaybetmek demek. Bilimin, vicdanın, liyakatin ışığında harekete geçmezsek, tarihin tekerrür etmesi demek. Maalesef geçtiğimiz haftalarda yine ihmaller zinciri yüzünden Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında onlarca canımızı kaybettik. Biliyoruz ki deprem, yangın, sel öldürmez, ihmal öldürür. Ve biz, ihmalin bedelini her felakette en ağır şekilde ödeyen bir ülkeyiz. O yüzden bu felaketleri sadece bir yas günü olarak değil, bir uyanış günü olarak da görmeliyiz" diye konuştu.

"Güvenli gelecek inşa etmeliyiz"

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, yaşanan felaketlerden ders çıkararak gelecekte benzer acıların yaşanmaması için harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. "Bugün, hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır diliyoruz. Ancak, önemli olan geleceğimizi güvence altına almak. Daha dirençli binalar, daha sağlam şehirler inşa ettiğimiz bir Türkiye temenni ediyorum" diye konuştu. Yorgancılar, Türkiye'nin afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayarak, "Bir daha böylesi felaketleri yaşamamak için sorumluluk almaya ve önlemleri artırmaya devam etmeliyiz" diyerek sözlerini tamamladı.