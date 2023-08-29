Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) Meclisi ağustos ayı olağan toplantısı meclis başkan vekili Işın Yılmaz idaresinde İzmir Ticaret Odası Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye'nin birinci derecede çözülmesi gereken konususunun enflasyon olduğunu söyledi. Yorgancılar, "7,5 puanlık faiz arttırımı kararı sonrası belirli dengeler yavaş yavaş oturmaya başladı.Çözüldü mü? Hayır. Neler yapılması gerekiyor? Serbest piyasa ekonomisine aykırı alınmış kararların birer birer kaldırılması gerekiyor. İhracatan gelen dövizin yüzde 40'ının bozdurulması, finansman gider kısıtlaması uygulamasına son verilmesi gibi. Dolayısıyla bunları ortadan kaldırdığımız takdirde öncelikle enflasyonu kontrol altına almış olacağız. Daha sonra da aşağı yönlü inme sürecine gireceğiz. Ama Allah'a çok şükür ki geçmişte yaşadığımız süreçlerle karşılaştırdığımızda bugünkü ortamda 45-40 gibi bir bantın aşağı gitmesi 80-85'li bantın aşağı gitmesinden çok daha kolay. Alınan tedbirler yerine getirilirse, yabancı sermaye kaynak aktarımı olursa bu işte başarılı olacağımıza şüphem yok" dedi. Yorgancılar, ayrıca sanayiciler olarak gerçekçi bir Orta Vedeli Program beklediklerini söyledi.



"ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULANMALI"



Vergi Usul Kanunu’na göre uygun şartları oluşan enflasyon muhasebesine geçilmesi gerektiğini de vurgulayan Yorgancılar, "Kanun 'Enflasyon üst üste 3 yıl belirli bir oranın üstüne çıktığında enflasyon muhasebesi uygulanır' diyor. Bunu devletimiz koymuş. 3 yıl üst üste enflasyon artmış o zaman bunu uygulamamız lazım. Enflasyon 3 yıl üst üstte çıktığında enflasyon muhasebesi uygulanıyor. Sene sonuna ertelenemiş olması bizlerin haklarını kullanamasına neden oluyor" dedi.

SANAYİCİYE YATIRIM YAPACAK YER YOK

Sanayicinin sanayi yatırım alanı bulmakta zorlandığını da belirten Yorgancılar, "İzmir'de kurulu OSB'lerin maalesef büyüyebilme imkanı söz konusu değil. Türkiye'de orman vasfını kaybetmiş araziler var. Hala kayıtlarda orman diye geçiyor. Mera kanunun yeni baştan yazılması gerekiyor. Mera özelliğini kaybetmiş araziler var. Bunların yeninden tanımlanmasına ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.



