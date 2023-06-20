Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, yılın ikinci yarısını kapsayacak olan asgari ücret artışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Artış rakamının uzlaşı içerisinde ve bayramdan önce yapılmasından ötürü tüm taraflara teşekkür eden Yorgancılar, “2023 yılı ikinci yarısı için 11 bin 402 lira olarak belirlenen net asgari ücret çalışanlarımıza, işverenlerimize hayırlı olsun. Bir önceki dönemde 400 TL olarak uygulanan asgari ücret desteğinin 500 TL’ye çıkartılması, asgari ücrete kadar olan tutardan vergi alınmaması uygulamasının devam edecek olması ve tabi ki yüzde 34’lük bir artış önemlidir. Ancak, çalışanlarımızın artan giderleri, işverenlerimizin artan maliyetleri yüksek enflasyon karşısında elde edilen geliri de, karı da eritmektedir. Ekonomimiz üzerindeki en büyük risk enflasyondur” diye konuştu.



Enflasyon konusunda ivedilikle adım atılmasını beklediklerini vurgulayan Başkan Yorgancılar, “Yeni ekonomi yönetimimizden beklentimiz, öncelikli olarak enflasyonu düşürecek adımların ivedilikle atılmasıdır. Ancak, o zaman asgari ücret memnuniyet düzeyi sağlıklı bir şekilde belirlenecektir. Beklentimiz, yılın ikinci yarısında uygulanacak yeni ekonomi programı ile risklerin azaltılması, öngörülebilirliğin sağlanmasıdır” ifadesini kullandı.