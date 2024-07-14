Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Cumhuriyetimize ve demokrasimize olan bağlılığımızın her geçen yıl daha da güçlendiğini ifade etti.

Milletin iradesi ve egemenliği ile gelen zafer

15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimi, milletimizin egemenliği ve iradesi ile bertaraf edildi. Bu karanlık gün, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği Türk İstiklal ve Cumhuriyeti koruma görevini yerine getiren milletimiz ve gençliğimiz için bir dönüm noktası oldu. Ender Yorgancılar, bu önemli günün yıldönümünde Cumhuriyetimize olan bağlılığımızın daha da güçlendiğini belirtti.

Ender Yorgancılar, Türkiye'nin içinde bulunduğu jeopolitik konumun ve karşı karşıya kaldığı iç ve dış tehditlerin, milletimizin her an uyanık olması gerektiğini bir kez daha hatırlattığını söyledi.

Kahraman şehitlerimize minnet

Yorgancılar, “İçinde bulunduğumuz jeopolitik konum, iç ve dış tehditler, bir an bile yılgınlığa, tedbirsizliğe ve boş vermişliğe meydan vermememiz gerektiğini bizlere 251 vatan evladının şehadete ulaşması ile acı bir şekilde göstermiştir. Bu hain girişimin her yıl dönümünde demokrasimize ve Cumhuriyetimize bağlılığımızı, çok daha yoğun ve güçlü hissetmeye devam ediyoruz. Hain darbe girişiminin sekizinci yılında, devletimizi ve milletimizi korumak adına canlarını siper eden kahraman şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.