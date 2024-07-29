Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanvekili Işın Yılmaz, meclis konuşmasında ihracatçıların sorunlarının devam ettiğine işaret ederek "Zorlu vize süreci bir yana, Dolar/TL kurunun seviyesinden kaynaklı birçok sektörde olduğu gibi biz de her geçen gün rekabetçiliğimizi kaybediyoruz" dedi.

Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç'ın haberine göre, EBSO Meclis Toplantısı, Meclis Başkanvekili ve EBSO Başkan Yardımcısı Işın Yılmaz moderatörlüğünde başladı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu'nun aylık meclis toplantısında yer almadığı dikkat çekti.

Meclis Başkanı Gökçüoğlu'nun yerine toplantıyı açan Meclis Başkanvekili Yılmaz, açış konuşmasında ihracatçıların dertlerini dile getirerek "İhracatçı bir sektör olarak sorunlarımız devam ediyor. Zorlu vize süreci bir yana, Dolar/TL kurunun seviyesinden kaynaklı birçok sektörde olduğu gibi biz de her geçen gün rekabetçiliğimizi kaybediyoruz. Müşteriyi kaybetmenin telafisi ise çok zor. Maliyeti her birinin üstünde. Tekrar geri kazanmak kolay olmayacaktır" diye konuştu.

“Girdilere ulaşmanın maliyetindeki artış kesilmezse işimiz zor”

Yılmaz, konuşmasına devam ederken haziran ayı verilerine de değinerek "Üretimdeki gelişmeleri gösteren İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi olan PMI verisi; tekstil ürünleri sanayinde geçen yıl haziran ayında 50.1 iken bu yılın Haziran ayında 44.1’e geriledi. Yani üretimdeki performansın giderek zayıfladığına işaret ediyor. Giyim ve deri ürünlerinde ise geçen yıl Haziran ayında 47.4 iken bu yılın haziran ayında, önemli bir değişiklik göstermeyerek 48.2 düzeyinde gerçekleşti" dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre tekstil ve hammadde ihracatının geçen yılın haziran ayına göre yüzde 31, hazırgiyim ve konfeksiyon ürünleri ihracatının yüzde 13 gerilediğine; TİM verisine göre ise Türkiye genelinde tekstil ve hammadde yüzde 16, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı ortalama yüzde 28 azaldığına dikkat çeken Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Bunun anlamı, özellikle de yüzde 100 ihracat yapan firmalarımız için üretim ve iş kaybıdır. Bu kayıplar, firmalarımızı fason üretime yönlendirmektedir. En büyük pazarımız Avrupa’daki durgunluk devam ederse, finansmana, girdilere ulaşmanın maliyetindeki artış kesilmezse, işimiz gerçekten kolay görünmüyor. Biliyorum ki, diğer sektörlerimizde de durum farklı değil. Allah yardımcımız olsun.”

"2024'te 205 kadın öldürüldü"

EBSO Başkanvekili Yılmaz, kadınların şiddet ve ölümle karşı karşıya gelmesine ilişkin ise kadınların tedbir kararına rağmen evli olduğu erkek taradından öldürüldüğüne dikkat çekerek "16 kadın tedbir kararı aldırmasına rağmen öldürüldü. Yani, adeta öldürülmelerine göz yumuldu" dedi. Yılmaz, şunları aktardı:

"Her konuşma fırsatında kadınlarımızın hak ettiği değere ulaşması, insanca yaşam sürmesi için elimden geldiğince farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Ne yazık ki, bu coğrafyada bunun gerçekleşmesi kolay olmuyor. Kadınlarımıza güvenli yaşam hakkı tanıyan 1 Temmuz 2021’de İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmemizden bu yana, her yılın ilk altı ayında öldürülen kadın sayısına bakıldığında 2024 yılında rekor kırdı ve 205 kadın öldürüldü. Ve neredeyse kadınların yarısı evli olduğu erkekler tarafından öldürülüyor. Üstelik bunların içinde 16 kadın tedbir kararı aldırmasına rağmen öldürülüyor. Yani, adeta öldürülmelerine göz yumuluyor. Bunu anlamak da, anlatmak da çok zor."