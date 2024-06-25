43 yıllık tecrübesi ile ulusal ve uluslararası başarıyla Türkiye profil sektörünün öncüsü Ege Profil, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından çevre koruma ve yeşil dönüşüm odaklı çalışmalarıyla öne çıkan sanayi tesislerine verilen 2023 Çevre Ödülleri Töreni’nde ‘Büyük Ölçekli Tesisler’ kategorisinde 1’incilik ödülüne layık görüldü.İZMİR (İGFA) - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından çevre koruma ve yeşil dönüşüm odaklı çalışmalarıyla öne çıkan sanayi tesislerine verilen 2023 Çevre Ödülleri, törenle firma temsilcilerine takdim edildi. Başarılarına bir yenisini daha ekleyen Türkiye profil sektörünün öncü kuruluşu Ege Profil, çevre koruma ve yeşil dönüşüm odaklı çalışmalarıyla 'Büyük Ölçekli Tesisler' kategorisinde 1’incilik ödülüne layık görüldü.

EGE PROFİL’E “BÜYÜK ÖLÇEKLİ TESİSLER” KATEGORİSİNDE ÇEVRE ÖDÜLÜ

Ege Profil CEO’su Alp Günvaran, “Kurulduğumuz günden bu yana, yapıların inşasında enerjiyi verimli kullanabilmek için tüm müşterilerimize destek olmayı amaçlıyor, hizmetlerimize de bu doğrultuda yön veriyoruz. Bu sebeple de, üretim esnasında yüksek yalıtım sağlayan, uzun ömürlü ve az bakım gerektiren ürünlere öncelik veriyoruz. Ürünlerimizin hepsi, doğanın formunu bozmamak için en az ekolojik iz bırakacak şekilde, minimum enerji kullanarak ve geri dönüştürülebilir yapı ile üretiliyor. Gelecek dönemde de, sürdürülebilir bir dünya için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu değerli ödüle bizleri layık gördükleri için Ege Ticaret ve Sanayi Odası’na ve ödül töreni yetkililerine teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

EBSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ENDER YORGANCILAR AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Ege Orman Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Enver Bakioğlu da ödül töreninde orman çalışmalarına yönelik bilgi verdi. Etkinlik kapsamında 'Orman Yangınlarına Bakış Konferansı' da düzenlendi. İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Dünya Ekonomik Forumu'nda açıklanan küresel riskler arasında iklim değişikliği ve ekstrem hava olaylarının ön sırada yer aldığını hatırlatarak şunları söyledi: "Ormanlık alanlarımızın arttırılmasıyla ilgili çaba göstermek zorundayız. Bunu yapan çeşitli vakıflarımız ve sivil toplum kuruluşları var; ancak bizler de bu kurum ve kuruluşlara destek olmak zorundayız. EBSO olarak, karbon ayak iziyle ilgili hesaplama ve takip edilme yöntemleriyle ilgili, tüm sanayi kuruluşlarına rehber olacak nitelikte bir kitap yayımladık. Herkesin faydalanmasını arzuluyoruz” dedi.