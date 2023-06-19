FATİH ÖZKILINÇ-Uzun süredir gündemde olan Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO)'nın yeni hizmet binasının temeli İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi(İAOSB)'nde atıldı. 200 milyonluk yatırımla İAOSB tarafından inşa edilecek yeni hizmet binasının bir yılda tamamlanması bekleniyor.



"BİRLİKTE GÜÇ VAR"

Organize sanayi bölgesi içindeki temel atma töreninde konuşan EBSO yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "EBSO baba OSB’ler çocukları. Çocuklar büyüyor gelişiyor ve bügün babalarına ev sahipliği yapıyor. Ben bundan gurur duyuyorum. Tek arzumuz, isteğimiz İzmir’de OSB kurulabilecek yerlerin artırılması. Sektör bazlı talepler çok yüksek. Biz bunları duyurduğumuz takdirde 10 milyon metrekarelik OSB yeri olsa dolacak. Bu doluluğun sayesinde de İzmir cari fazla veren bir il konumuna geldi. Hem kayıt dışı ekonomiye hem de kayıt dışı istihdama en kolay kontrol altına alabilecek yer OSB’ler. Bu nedenle OSB’e sayılarının artırılması son derece önemli. Ben burada ilk parsel sahiplerinden bir tanesiyim. O kadar çok emeği geçen büyüğümüz varki emeği geçen herkese teşekkür ederim. Birlikte her zaman için güç var. Bu birlik ve beraberlik içinde İzmir’in daha iyi yerlere gelebilmesi için daha başarılı işler yapabilmesi için hep beraber çalışacağız. Çünkü başka ülkemiz yok" diye konuştu.



BÖLGENİN PRESTİJİNE ARTI DEĞER SAĞLAYACAK



İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace ise "Türkiye’nin öncü organize sanayi bölgeleri arasında yer alan bölgemiz, EBSO tarafından kuruldu. OSB Kanunu çıkana kadar da EBSO tarafından yönetildi. Bölgemiz de kurucusuna ahde vefa örneği göstererek, genel kurul kararı ile bölgemiz sınırları içerisinde EBSO binası yapılması kararını almıştı. Bu karar doğrultusunda tüm çalışmaları tamamlanan projenin temel atma aşamasına geldik. İAOSB sınırları içerisinde faaliyet gösterecek olan Bölgemizin kurucusu olan EBSO ile dirsek dirseğe çalışmak bir yandan bizleri mutlu ederken, diğer yandan bölge prestijimize artı değer sağlayacaktır. Sanayi Odamızın İzmir’in en büyük OSB’si içerisinde faaliyet göstermesi de sanayicilerin sesi olan Odamızın elini daha da güçlendirecektir. Bunun yanı sıra içinden çevreyolu geçen ve şehir merkezine çok yakın olan Bölgemizin lojistik avantajı sayesinde, EBSO’nun yeni hizmet binasına; Ulucak, Menemen, Aliağa, Bergama, Dikili ve Kemalpaşa gibi çevre ilçelerde faaliyet gösteren sanayici dostlarımızın da ulaşımı çok daha kolay ve hızlı hale gelecektir. Yine şehir merkezinin trafik yoğunluğu ve park yeri sorunu da ortadan kalmış olacaktır. 1 yıl içinde faaliyete geçeceğini ön gördüğümüz hizmet binamızın tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.