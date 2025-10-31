Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentilerine paralel şekilde 3 temel politika faizini sabit tuttu.

ECB faizleri sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklentilere paralel şekilde 3 temel politika faizinde değişikliğe gitmedi. Buna göre, banka mevduat faiz oranını yüzde 2, refinansman faizini yüzde 2,15 ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,40 seviyesinde sabit tuttu.

Enflasyon ve görünüm değerlendirmesi

ECB tarafından yayımlanan karar metninde, enflasyonun orta vadeli yüzde 2 hedefi civarında seyrettiği ve ekonomik görünümde büyük bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Buna karşın, küresel ticaret gerilimleri ve jeopolitik riskler nedeniyle ekonomik görünümde belirsizliğin sürdüğü vurgulandı.

Euro Bölgesi ekonomisi dirençli

Kararda, Euro Bölgesi ekonomisinin küresel zorluklara karşın büyümeye devam ettiği ifade edildi. Dayanıklı işgücü piyasası, güçlü özel sektör bilançoları ve önceki faiz indirimlerinin desteği, ekonomik dirençliliğin temel unsurları arasında gösterildi.

Uzmanlar ne diyor?

Ekonomistler, ECB’nin kararının piyasa beklentilerine uygun olduğunu belirterek, bankanın önümüzdeki dönemde faiz indirimine gitmek için enflasyondaki düşüş eğilimini izlemeye devam edeceğini ifade ediyor.