Ünlü sunucu Ece Erken, geçtiğimiz günlerde Gülşen hakkında dikkat çeken bir yorumda bulundu. Erken, Gülşen'in temizlik takıntısına dair viral olan videosunun ardından, şarkıcıyla ilgili samimi ifadeler kullandı.

"Bir temizlikçim yok"

Gülşen'in evindeki düzen takıntısını paylaştığı video, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Şarkıcı, "Bir temizlikçim yok, hiç olmadı. Takılar, gözlükler, ayakkabılar… Bir tanesinin yeri değiştiği zaman bile düzenim şaşıyor," diyerek dikkat çeken bir itirafta bulunmuştu. Bu açıklama, bazı takipçiler tarafından dikkat çekmek amacıyla yapılmış bir açıklama olarak yorumlanmış, kimileri ise Gülşen’in bu özelliğini takdir etmişti.

"Gülşen bana yaptığı yemek getiriyordu"

Ece Erken, Gülşen’le eski komşuluk ilişkisini de hatırlatarak, şunları söyledi: "Gerçekten de çok titiz ve çok güzel yemekler yapıyor. O zamanlar yemek yapamıyordum, Gülşen bana yaptığı yemeklerden getiriyordu. Kuru fasülye ve pilavı çok güzel yapar. Gülşen ne yapsa yerim. Buse Varol ve Samar Dagdar da çok güzel yemekler yapar ama Gülşen’i tek geçerim."