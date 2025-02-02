Ünlü sanatçı ve model Ece Gürsel, dört yıllık aranın ardından “İnanamam Yalanlarına” adlı yeni şarkısıyla müzik dünyasına geri döndü. Televizyon programları nedeniyle bir süredir müziğe ara veren Gürsel, duygu yüklü sözleri ve etkileyici melodisiyle dikkat çeken bu şarkıyla büyük ses getirmeye hazırlanıyor.

Söz ve müziği Oktay Kaya, aranjesi ise İbrahim Küçükoğlu imzası taşıyan şarkı, aşk, hayal kırıklığı ve yeniden başlamanın gücünü anlatıyor. Ece Gürsel, bu projeyi kendi müzik şirketinden çıkararak kariyerinde önemli bir adım atarken, şarkının dağıtımı DMC tarafından gerçekleştirilecek. Şarkının klibi, ünlü yönetmen Selim Akar yönetiminde, görüntü yönetmeni Eren Yiğin ve 50 kişilik dev bir ekiple DigionePlus Stüdyoları’nda çekildi. Çekimler sırasında lazer sahnelerinde yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle büyük bir risk alınırken, Ece Gürsel projeye olan inancını göstererek 40.000 Euro’luk maliyeti üstlenmeyi kabul etti. Gürsel, “Gerekirse ben öderim” diyerek çekimlerin sorunsuz tamamlanmasını sağladı.

Moda ve görsellik ön planda

Klipte kullanılan özel kostümler Erdal Güvenç tarafından tasarlandı. Gürsel, kırmızı elbisesiyle aşkı, dev duvak ve denim kot elbisesiyle ise dramı ve duygusal çelişkileri simgeliyor. Şarkının kapak fotoğrafları ise Umut Tunç tarafından çekildi ve şarkının duygusal yoğunluğunu en iyi şekilde yansıttı. “İnanamam Yalanlarına”, Ece Gürsel’in müzik kariyerinde yeni bir dönüm noktası olarak görülüyor. Gerek müziği gerekse klibiyle dikkat çeken eser, dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.