Gazeteci Barış Pehlivan’ın gözaltına alınması sonrası yapılan açıklamalar tartışma yaratmaya devam ediyor. Son olarak Fatih Portakal’ın sözleri gündeme otururken, deneyimli haberci Ece Üner’den çok sert bir tepki geldi. Üner, meslektaşına gönderme yaparak, “Böyle günler şahsiyet röntgeni gibi… O röntgende kim omurgasız, kim şahsiyetsiz net görüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bugün mahalle dedikodusu yapmak yerine..."

Üner, gazetecilerin dayanışma içinde olması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün mahalle dedikodusu yapmak yerine dayanışma günüdür. Gazeteciler gözaltına alınırken, bir meslektaşın bunu meşrulaştırmasını size bırakıyorum. Ama şunu net söylüyorum: Böyle günler gerçekten şahsiyet röntgeni gibi… O röntgenden kim omurgalı, kim omurgasız çok net belli oluyor."

Fatih Portakal ne demişti?

Sözcü TV Ana Haber Bülteni’nde konuşan Fatih Portakal, Pehlivan’ın gözaltına alınmasıyla ilgili şu sözleri sarf etmişti: "Türkiye şartlarını bilen bir gazeteci olarak, bu hareketi yapmaması gerekiyordu. Onu eleştirme hakkına sahibim. Gözaltına alınma şekli doğru mu? Hayır, çağırırsınız gelir. Ama bu biraz şov gibi görünüyor."