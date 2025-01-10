2022 yılında vizyona giren ve başrollerinde Ece Uslu, Açelya Elmas ve Ruhi Sarı gibi isimlerin yer aldığı "Sonsuz Bir Aşk" filmi, yeni bir hukuk mücadelesiyle gündemde. Ünlü oyuncu Ece Uslu, filmin televizyon ve dijital platformlarda yayınlanması için gerekli olan muvafakatnamenin altına, yapımcı ve yönetmen Ulaş Çobancı tarafından sahte imza atıldığını iddia etti.

Ece Uslu, İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne giderek Ulaş Çobancı hakkında suç duyurusunda bulundu.

"İmzam taklit edildi"

Ece Uslu’nun savcılığa sunduğu dilekçeye göre, filmin farklı platformlarda yayınlanması için kendisinden onay alınması gerekiyordu. Ancak, muvafakatname üzerindeki imzanın kendisine ait olmadığını fark eden Uslu, bu durumun evrakta sahtecilik suçunu oluşturduğunu belirtti.

Dilekçesinde, “Ulaş Çobancı’nın, bilgim ve iznim dışında imzamı taklit ederek hukuka aykırı bir şekilde hareket ettiğini öğrendim” ifadelerini kullanan Uslu, suçun cezasız kalmaması gerektiğini söyledi.

Savcılık soruşturma başlattı

Ece Uslu’nun şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin soruşturma başlattı. Olayın ayrıntıları, yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacak.

Sonsuz Bir Aşk filminde gerginlik

"Sonsuz Bir Aşk" filmi, 2022 yılında vizyona girmiş ve izleyiciden olumlu tepkiler almıştı. Ancak, yapımcı Ulaş Çobancı’nın televizyon ve dijital platformlarla yaptığı satış görüşmeleri sonrası ortaya çıkan bu durum, film ekibini zor bir sürecin içine soktu.