Ece Vahapoğlu, Sarıkamış’taki Sarpino Mountain Hotel’de düzenlenen SPX sezon açılışında ‘snow yoga’ etkinliği ile yogayı zirveye taşıdı. 2625 metrede gerçekleşen etkinlik, sporseverler ve doğa tutkunlarından büyük ilgi gördü.

Sarıkamış’ta snow yoga etkinliği

Türkiye ve dünyanın farklı noktalarında yoga etkinlikleri düzenleyen Ece Vahapoğlu, bu kez Sarıkamış’ın beyaz örtüsünde enerji dolu bir deneyime imza attı. SPX ile Sarpino Mountain Hotel iş birliğinde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, karla kaplı alanda yoga yaparak ruhlarını ve bedenlerini dinlendirdi. Kış mevsiminin huzur veren atmosferinde gerçekleşen bu etkinlik, Vahapoğlu’nun “yoganın her yerde yapılabileceği” mottosunu bir kez daha kanıtladı.

“Enerjiyi paylaşmak mutluluk veriyor”

Ece Vahapoğlu, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Yoga, enerjiyi hissedip yaymaktır. Dubai’nin sıcak kumlarından sonra Sarıkamış’ın beyaz zirvelerinde de aynı enerjiyi hissettik. Her yerde yoga yapabilmek ve bunu paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Doğa ile iç içe olmak, hem fiziksel hem ruhsal dengeyi sağlıyor."

2625 metre yükseklikteki zirvede yalnızca yoga değil, kayak da yapan Vahapoğlu, kış sporlarına olan ilgisini de gözler önüne serdi. “Kayak, bedeninizi harekete geçirirken yoga zihinsel dinginliği sağlar. İkisi birlikte muhteşem bir uyum yakalıyor” diyerek kış sporları ve yoga arasındaki bağlantıya dikkat çekti.