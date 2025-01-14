Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde geçen yıl meydana gelen orman yangınlarının ardından başlatılan “Gelibolu ve Eceabat İlçelerimizde Meydana Gelen Orman Yangınlarından Etkilenen Çiftçilere Zeytin Fidanı Desteği Projesi” kapsamında, yangından etkilenen çiftçilere 5 bin zeytin fidanı dağıtıldı. Proje, üreticilerin zararlarını telafi etmeyi ve gelecekte yangınlara karşı doğal bir bariyer oluşturmayı hedefliyor. Çanakkale Valiliği himayesinde, Çanakkale İl Özel İdaresi'nin destekleriyle yürütülen proje, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulandı.

Hem telafi hem doğal bariyer

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, fidan dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, projenin amacının sadece yangından etkilenen çiftçilerin zararlarını telafi etmek olmadığını, aynı zamanda zeytin fidanlarının gelecekte oluşabilecek yangınlara karşı doğal bir bariyer görevi üstleneceğini vurguladı.