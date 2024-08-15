Eceabat'ta Orman Yangını Havadan Görüntülendi!

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla ormanlık alana sıçradı. Yangın, Arıburnu yarları ve Anzak Koyu'na kadar ulaştı. Gece boyunca devam eden söndürme çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

Rüzgarla ormanlık alana sıçradı

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında, saat 09.51’de ziraat alanında başlayan yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle geniş bir ormanlık alana yayıldı. Yangın ihbarı üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangına karadan arazözler, itfaiye ekipleri, jandarma TOMA ve yüzlerce orman personeli müdahale ederken, çalışmalar gece boyunca sürdü.

Anzak Koyu’na kadar ulaştı

Yangın, rüzgarın etkisiyle Arıburnu yarları ve tarihi Anzak Koyu bölgesine kadar ulaştı. Tarihi ve stratejik öneme sahip bu bölgedeki yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havanın kararmasıyla birlikte yangının genişlediği bölgelerde söndürme çalışmaları daha da zorlaştı.

Yangın dron ile görüntülendi

Gece boyunca devam eden yangın, havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde alevlerin ormanlık alanı hızla sardığı ve geniş bir alanı etkisi altına aldığı görüldü. Yangının sabah saatlerine kadar süren etkisi, bölgedeki yetkililerin ve vatandaşların endişesini artırdı.

Yangının yayılmasını engellemek ve kontrol altına almak için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgedeki söndürme çalışmaları, sabah saatlerinde de devam edecek. Yangının ne zaman tamamen kontrol altına alınacağı ise belirsizliğini koruyor.