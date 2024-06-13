Yangına ilk müdahaleyi Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hızla saat 14.15’te gerçekleştirdi. Ancak yangın, hava şartlarının da etkisiyle kontrol altına alınamıyor.

Olay yerine havadan ve karadan çok sayıda ekip sevk edildi. Şu an yangına müdahale etmek için 6 uçak, 7 helikopter, 6 ilk müdahale aracı, 32 arazöz, 11 su ikmal aracı, 6 dozer, 15 hizmet aracı, 6 treyler ve 345 personel görev yapıyor. Ekipler, yangının büyümesini engellemek ve kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Orman yangını, bölgedeki kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılmaya devam ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan koordineli bir şekilde müdahale edilmekte.