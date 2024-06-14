Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ecevit Keleş, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ecevit Keleş Kurban Bayramı'nı yayımladığı mesaj ile kutladı. Keleş, mesajında Sakarya başta olmak üzere tüm vatandaşların bayramını kutladı ve bayramın birlik, beraberlik ve huzur getirmesini temenni etti.

Ecevit Keleş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı, yardımlaşmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, manevi değerlerin yoğun olarak yaşandığı önemli bir zaman dilimidir. Bu bayramda, sevdiklerimizle bir araya gelerek, kardeşlik ve dostluk bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz.

Sakarya başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu mübarek günlerin, ülkemizde barış, huzur ve mutluluğun egemen olduğu, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği bir dönemin başlangıcı olmasını diliyorum.

Bayramlar, toplumumuzun her kesimini kucaklayan, sevgi ve saygının hakim olduğu özel günlerdir. İhtiyaç sahiplerine el uzatarak, dayanışma ruhunu yaşatmak, bayramın en önemli değerlerinden biridir. Hep birlikte, daha güzel ve daha mutlu yarınlara ulaşacağımıza olan inancım tamdır.

Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimizin ve ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum. Bayramınız mübarek olsun."