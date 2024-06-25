İSTANBUL (AA) - Kendi geliştirdiği teknoloji platformları üzerinden yönetilen teknoloji hizmeti sunan Eclit, 25 yıla yaklaşan sektör tecrübesine sahip Erdem Telci'nin yeni Üst Yönetici (CEO) olarak göreve başladığını duyurdu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK AR-GE projelerinde proje yöneticisi ve teknik mimar olarak görev alan Telci, 3 Haziran itibarıyla Eclit'in yeni CEO'su olarak göreve başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Telci, Türkiye'nin teknolojide yönetilen hizmetler sağlayıcısı olarak çok güçlü bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Telci, "Bu alanda lider Eclit'te CEO olarak üstlendiğim yeni görevimden dolayı oldukça mutluyum. Hızla değişen, risk ve fırsatları aynı derecede sunan sektörümüzde genç, dinamik ve yetenekli Eclit takımıyla, yarının ihtiyaçları için bugünden güçlü temeller atacağımıza inanıyorum. Bunun için de teknolojinin gideceği yönü okuyarak doğru ürün ve çözümleri bugünden oluşturabilmek kritik başarı faktörleri arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Geçmiş dönemdeki yönetilen hizmet sağlayıcılarıyla güncel versiyonu kıyaslayan Telci, yönetilen hizmet sağlayıcılarının, teknoloji altyapısının yönetimi ve optimizasyonuna yoğunlaşarak donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunduğunu hatırlattı.

Telci, ana hedeflerinin işletmelerin büyüme yolculuklarına değer katan çözüm üretmek ve müşterilerinin dijital ekonomide uyum, rekabet ve büyüme yeteneklerini desteklemek olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Günümüzde özellikle yapay zeka gibi teknolojik gelişmelerle iş verimliliğini arttırmak sektörün odak alanları arasında yer alıyor. Dijital tehditlerin azaltılması, müşteri verilerinin güvenliğini sağlamak gibi tercihe bağlı olmayan standartlar da yine Eclit gibi yönetilen hizmet sağlayıcılarının sorumluluk alanları arasında. Gelecekte ise hizmet sağlayıcılar, stratejik iş çevikliği ve yenilikçiliği artıracak çözümler sunarak, işletmelerin değer yaratmasına, rekabet etmesine ve büyümesine yardımcı olacaktır."

- Erdem Telci

Erdem Telci, kariyerine sistem yöneticisi olarak başladı. Coretech, VeriPark ve Doğan TV Holding'de teknoloji ekipleri yöneten Telci, 25 yıla yaklaşan deneyiminin son 14 yılında Trendyol ve Alibaba Group bünyesinde Datacenter, Cloud, Platform, SRE, Database, Observability, Network ve Enterprise Tech takımlarını kurup 300'den fazla mühendisi yönetti.

Telci ayrıca, Ankara'da datacenter yatırımı başlatarak projenin tüm mühendislik ve projelendirme faaliyetlerini yürüttü.