Şirket, halka arzdan elde ettiği geliri;

Yüksek başvurulu yatırımcılar: Talep ettikleri miktarın %2,44’ü oranında hisse sahibi oldu.

Halka arzda farklı yatırımcı kategorilerine yapılan dağıtım oranları da dikkat çekti:

Bu yoğun talep, Ecogreen’in yatırımcı nezdinde büyük bir ilgi gördüğünü ortaya koydu.

Toplam talep: 983 milyon 147 bin 718 TL nominal değerli pay

Toplam halka arz büyüklüğü: 1 milyar 144 milyon TL

KAP’a yapılan açıklamaya göre, Ecogreen Enerji Holding’in halka arzı “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleştirildi.

Ecogreen Enerji Holding, ECOGR işlem koduyla 3 Kasım 2025 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. Şirket, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetleriyle dikkat çekerken, borsadaki performansının yatırımcılar tarafından yakından izlenmesi bekleniyor.

