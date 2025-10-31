Ecogreen Enerji Holding, ECOGR işlem koduyla 3 Kasım 2025 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. Şirket, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetleriyle dikkat çekerken, borsadaki performansının yatırımcılar tarafından yakından izlenmesi bekleniyor.
Halka arz sonuçları
KAP’a yapılan açıklamaya göre, Ecogreen Enerji Holding’in halka arzı “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleştirildi.
-
Talep toplama tarihleri: 22 – 24 Ekim 2025
-
Halka arz fiyatı: 10,40 TL
-
Toplam halka arz edilen pay: 110.000.000 TL nominal değer
-
Toplam halka arz büyüklüğü: 1 milyar 144 milyon TL
-
Toplam talep: 983 milyon 147 bin 718 TL nominal değerli pay
-
Talep oranı: 8,94 kat
Bu yoğun talep, Ecogreen’in yatırımcı nezdinde büyük bir ilgi gördüğünü ortaya koydu.
Yatırımcı gruplarına göre talep dağılımı
Halka arzda farklı yatırımcı kategorilerine yapılan dağıtım oranları da dikkat çekti:
-
Yurt içi bireysel yatırımcılar: Tahsis edilen payların yaklaşık 4,84 katı talep
-
Yüksek başvurulu bireysel yatırımcılar: Tahsis edilen payların 41,31 katı talep
-
Yurt içi kurumsal yatırımcılar: Tahsis edilen payların 8,71 katı talep
-
Yurt dışı kurumsal yatırımcılar: Tahsis edilen payların 2,76 katı talep
Toplamda 478.705 yatırımcı halka arza katıldı.
Kaç lot verildi?
Halka arzda bireysel yatırımcılara ortalama 92–97 lot aralığında hisse dağıtımı yapıldı.
-
Bireysel yatırımcı: Ortalama 956 TL tutarında (yaklaşık 92 lot) hisse aldı.
-
Yüksek başvurulu yatırımcılar: Talep ettikleri miktarın %2,44’ü oranında hisse sahibi oldu.
Ecogreen’in halka arz hedefi
Şirket, halka arzdan elde ettiği geliri;
-
Yeni enerji yatırımlarını finanse etmek,
-
Mevcut projelerin kapasitesini artırmak,
-
Finansal yapıyı güçlendirmek
amacıyla kullanmayı planlıyor.