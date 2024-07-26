Üç ay önce anne olan Ece, eşi Buğrahan Tuncer'in Instagram'da takipten çıkması üzerine ortaya atılan ayrılık iddialarına net bir yanıt verdi. Güzel oyuncu, eşinin Instagram hesabını kapattığını belirterek, dedikoduları yalanladı.

Sosyal medyada takipten çıktı

Yasak Elma dizisindeki Yıldız rolüyle büyük bir hayran kitlesi edinen Eda Ece, geçtiğimiz yıl haziran ayında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlenmişti. Çiftin üç ay önce doğan kızları, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Ancak son günlerde, Ece'nin eşini Instagram'da takipten çıkması, evliliklerinde kriz olduğu yönünde söylentilere yol açtı.

"3 aylık bebeğimiz var"

Eda Ece, boşanma iddialarını kesin bir dille yalanladı. "Boşanma haberleri doğru değil. Buğra Instagram'ı zaten hiç kullanmaz, kapatmak istedi. Kapatalı 1 ay oldu. Boşanmakla Instagram'ın ne alakası var? 3 aylık bebeğimiz var. Ayıp ve günah aslında yaptıkları. Herhalde tıklanır diye yapıyorlar. Neyse önemi yok ben alıştım bu haberlere… Biz mutluyuz, huzurluyuz. Bebeğimizi büyütüyoruz. Artık Allah'a havale ediyorum" dedi.