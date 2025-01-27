MedYapım’ın iddialı projesi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisine Eda Ece'nin dahil olması, sosyal medyada büyük tepki topladı. Eda Ece, dizide efsane ressam Fahrelnissa Zeyd’i canlandıracak. Ancak, oyuncunun fiziksel özelliklerinin Zeyd’e benzememesi, özellikle saç rengi konusunda yapılan eleştiriler gündem oldu.

Eda Ece'nin saçlarını siyaha boyama kararı

Eda Ece’nin, dizideki rolü için saçlarını siyaha boyatacağı iddiası, sosyal medya kullanıcıları tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Bazı kullanıcılar, Eda Ece’nin fiziksel özelliklerinin Fahrelnissa Zeyd ile uyuşmadığını savunarak, oyuncunun bu rol için uygun olmadığını belirtti.

Sosyal medyadaki tepkiler

Eda Ece'nin bu projede yer almasını eleştiren yorumlar arasında, oyuncunun renkli gözlü ve esmer olmadığının altı çizildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Eda Ece’yi severim ama fiziksel olarak bu role hiç benzemiyor" şeklinde görüş bildirdi. Ayrıca, "Siyah saçlı oyuncu yerine sarı saçlı oyuncunun saçını boyatmak tekelleşme" şeklinde eleştiriler de geldi.