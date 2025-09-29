Türk şiir ve düzyazısının önemli isimlerinden Yavuz Bülent Bâkiler, 89 yaşında hayata veda etti. Kendine has üslubu, milli tavrı ve derin kültürel birikimiyle Türk edebiyatında silinmez izler bırakan Bakiler, ardında zengin bir eser mirası bıraktı.

Edebi yolculuğu

Yavuz Bülent Bâkiler’in ilk şiiri, 1953’te Türk Sanatı mecmuasında yayımlandı. İlk düzyazı kitabı ise Üsküp’ten Kosova’ya oldu. Arif Nihat Asya, Necip Fazıl ve Nihal Atsız gibi büyük edebiyatçılardan aldığı ilhamla dilin bir milletin şah damarı olduğu inancını eserlerine yansıttı.

Bakiler, “Kitapsız, kütüphanesiz evlerin mağara karanlığından farkı yoktur.” sözleriyle edebiyatın toplum üzerindeki önemini vurguladı. Şiirlerinde İstanbul’a özel bir yer ayıran Bakiler için bu şehir, kimi zaman bir sevgili, kimi zaman bir anne duası, kimi zaman da medeniyetin kalbi oldu.

Kariyeri ve ödülleri

Bakiler, 1979-1980 yıllarında Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yaptı. 1994-2005 arasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğinde bulundu. Türk dili ve edebiyatına katkıları nedeniyle pek çok ödül aldı:

1985: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti “Yılın Gazetecisi Ödülü”

1986: Türkiye Yazarlar Birliği “Yılın Fikir Adamı Ödülü”

2009: Türk Ocakları “Ziya Gökalp İlim ve Teşvik Armağanı”

2012: ESKADER “Üstün Hizmet Ödülü”

2016: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü

Cenaze töreni

Bakiler’in cenazesi Marmara İlahiyat Camii’nde kılınan namazın ardından Sivas’taki Ayyıldız aile mezarlığında toprağa verildi.

Yavuz Bülent Bâkiler’in başlıca eserleri

Şiir Kitapları

Yalnızlık (1962)

Duvak (1971)

Seninle (1986)

Harman (2003)

Bir Gün Baksam ki Gelmişsin

Gözlerin İstanbul Oluyor Birden

Gezi Notları

Üsküp’ten Kosova’ya (1979)

Türkistan Türkistan (1986)

İncelemeler

Şiirimizde Ana (1976)

Tabuları Yıkmak

Sivas’a Şiir (1973)

Elçibey

Mehmet Akif’te Çağdaş Türkiye İdeali (1990)

Sözün Doğrusu 1-2 (2002)

Sevgi Mektupları

Gidenlerin Ardından

Arif Nihat Asya İhtişamı

Anılar

Unutamadıklarım

Gönlümdekiler ve Ötekiler

Hatırladıklarım