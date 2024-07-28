Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Livaneli Vakfı iş birliğiyle düzenlenen III. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri, Ramada Resort Wyndham Bodrum’da geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

“Kentimizin hazinelerini korumak için var gücümüzle çalışacağız”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, etkinlikte yaptığı konuşmada, Akdeniz Edebiyat Günleri gibi büyük emeklerle donatılmış organizasyonlara ev sahipliği yapmanın ve bu organizasyonların sürdürülebilirliğini sağlamanın önemine değindi. Mandalinci, “Biz yerel yöneticiler, kentimizin hazinelerini korumak için var gücümüzle çalışmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. İçerisinde varlığını hissettirdiğimiz etkinlik ve organizasyonlarda kentimizin kültür ve sanat ayağına yakışır bir tavır almayı ilke edindik. Kentimizde yaşamını sürdürmüş ve eserlerinin oluşum sürecini Bodrum’da geçirmiş olan, isimleri Bodrum ile birlikte anılan önemli ustalar, sanatçılar, edebiyatçı ve tarihçiler kentimizin tanıtımına ve isminin kalıcı olarak hafızalara kazınmasına büyük katkı sunmuşlardır. Bu etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olan tüm edebiyat ve müzik üstatlarına, Bodrum’un sanat ve edebiyatla yoğrulması için çaba harcayan tüm dostlara ve tabii ki siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Kültür, siyasetçilerin önünü açan bir pencere

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise etkinliğin bu sene üçüncüsünü düzenlediklerini belirterek, her yıl farklı bir temayla yola çıktıklarını vurguladı. Aras, “Bugün edebiyat ve müziğin gücünü, kelimelerin gücünü ülkeyi dönüştürmekte de çok önemli bir bağ olarak kullanmak zorunda olduğumuzu hissediyoruz. Siyasetçilerin önünü açan belki de en önemli pencere kültürdür, edebiyattır, tarihtir, müziktir, resimdir. Bunlarla tanışan yöneticiler, liderler kesinlikle başarılı olurlar. Atatürk, o zor şartlarda bile okumuştur, musiki cemiyetini kurmuştur. Kültürle toplumu buluşturmayı düşünmüştür. Sanat çok güçlü, insanı mutlu eden bir şeydir. Ve bizler sanata sahip çıkmak zorundayız. Biz CHP’li belediye başkanları olarak sanata her zaman sahip çıkmaya söz veriyoruz” dedi.

Sanat diyolog kurmanın en rahat yolu

Sanatçı Zülfü Livaneli ise kültür ve sanatı bir bütün olarak ele aldığı konuşmasında, “Kültür ve sanatın tüm dünyanın sorunlarını çözemeyeceğinin farkındayız. Ancak bir toplumun içinde olan çarkların daha kolay dönebilmesi için sanata ihtiyacımız var. Sanat, politikacılara da yardım sağlar. Karşılıklı diyaloğun oluşmasında en rahat yoldur” dedi.

Etkinliğe çok sayıda ünlü isim katılım gösterdi

III. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri’ne Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Livaneli Vakfı Kurucusu Zülfü Livaneli’nin yanı sıra sanatçı Sıla Gençoğlu, Teoman Yakupoğlu, Harun Tekin, Müzikolog Henning Schmiendt, Paris Konstantinidis, Moskova Belediyesi Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi Müdiresi Aleksandra Ilina, sanat camiasının ünlü isimleri, STK’lar, oda ve birlikler ile siyasi parti temsilcileri katıldı.