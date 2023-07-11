Geçmişte 30 yaşın üzerine çıkmış oyuncular transfer edildiğinde çok eleştiri gelirdi. Ama günümüzde ne kadar yaşlı olursa olsun bazılarının takımına çok faydalı olmasıyla bu fikir biraz değişti.

Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı. Geçmişi çok parlak. Manchester City, Roma ve İnter gibi takımlarda oynamış, 4 kez yılın futbolcusu seçilmiş, 3 kez gol kralı olmuş, 3 kez şampiyonluk görmüş ve birçok kupa kazanmış bir oyuncu. Dünyanın en iyilerinden biri. Herkes takımında görmek ister. Ancak artık 37 yaşına gelmiş. Bu biraz kafa karıştırıcı bir şey. Bu yaştan sonra iş yapabilir mi?



Bu yaşına kadar İtalya'da oynayabilen bir kişi Türkiye'de daha rahat oynar. Fakat takıma katkısı için arkadaşlarının özellikleri de çok önemli. Dzeko'dan çok koşması ve çok fazla ikili mücadeleye girmesi beklenemez. Yardım alması şart. Öncelikle çevresindekiler koşan ve savaşabilen oyuncular olmalı. Kanatlar sürekli ortalar yapıp, çizgiye inip topu içeriye çıkarmalı. Orta sahanın ortasında teknik kapasitesi yüksek futbolcular olmalı. Yani sürekli beslenmeli.

Golcü üst düzey oyuncular duracağı ve koşacağı yeri çok iyi bilirler. Akıllıdırlar. Bu sebepten yanındakiler de akıllı olmalı, onun nereye gideceğini, ne yapacağını iyi bilmeli, topu oraya atabilmeliler.



Jorge Jesus'un sistemi çok koşmak ve hızlı hücum etmek üzerine kurulmuştu. Bosna Hersekli yıldız bu sistemde oynayamazdı. Ceza alanına uzak yerde topla buluşursa verimliliği düşer. İleriye çıkan rakip defans arkasına atılacak toplarda da zorlanma görünebilir. Verimli olabilmesi için baskılı futbol oynanması gerekir. Topla ceza alanı içi ve yakınında buluşması gerekir.

Kısacası Edin Dzeko'nun verimliliği yapılacak transferlere ve oyun sistemine bağlı. Şu anda eldeki kadro hiç yeterli değil ama kadro oldukça değişecek, yapılacak transferler.

Jorge Jesus neden şampiyon olamadı?

Önceki yazılarımda Fenerbahçe'nin başarısız olup olmadığını değerlendirdiğimde bu konudan bahsetmiştim. Kısaca hatırlatacak olursam, erkenden Avrupa Kupası maçlarına çıkacak olması dolayısıyla aceleyle oyuncular alındı. Bunlar orta düzey futbolculardı. Galatasaray sonuna kadar bekledi ve fırsat transferlerini kovalayarak yıldız oyuncuları kadrosuna kattı. Bu da iki takım arasında kalite farkının çok olmasını doğurdu.

Bahsetmediğim şeylere geçeyim. Dünyaca ünlü teknik adam burnundan kıl aldırmayan biri. Asla taviz vermiyor. İşine karışılmasına hiç dayanamıyor ve herkesin tersine işler yapıyor. Kendini kanıtlamış biri olunca bunları yapması gayet normal.



Özellikle taraftarın Arda Güler'i oynatmamasını eleştirmesi Jesus üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Yaptığı işten tamamen soğudu. Bunu Dünya Şampiyonası zamanında çıkan haberlerden anlamak mümkün. Başka takımlarla anlaştığı ve oraya gideceği söylendi. Bu söylentiler sonrası Fenerbahçe'yi tamamen boşladı.



Şampiyonadan sonra başlayan ligde puan kayıpları arka arkaya geldi. Oynattığı sistemin açıklarının bulunmasına rağmen sistemden asla geri adım atmadı. Bu özellikle son maçı olan Galatasaray derbisinde ortaya çıktı. Ruhsuz bir takım sahadaydı. Rakibinin ilk maçta açıklarının üzerine gidip, 3-0 kazanmasına aldırmadan, aynı şekilde sahaya çıktı ve yine aynı skorla yenildi.

Özetleyecek olursam Jorge Jesus Dünya Şampiyonası sonrası takımı tamamen boşladı, rakibini değerlendirmek gibi şeylerle uğraşmadı, antrenman yaptırıp, hep aynı şekilde mücadele ettirdi. Türkiye Kupası finalinde bile her şey aynıydı. Başakşehir'in tanınmayacak kadar kötü oynaması sayesinde kupayı aldı. Sarı lacivertli takımdan ayrılmaya daha kasım ayında karar vermişti.